В Энгельсе столкнулись машина скорой помощи и Lada

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:05:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 января, в Энгельсе на проспекте Строителей дорогу не поделили Lada и машина скорой помощи.

О ДТП сообщил местный житель Наталия Мищенко в паблике «Мой Энгельс» соцсети «ВКонтакте».

- При столкновении я услышала глухой стук. Виноват водитель скорой помощи, – написала женщина.

В доказательство своих слов пользовательница соцсети опубликовала снимок с места происшествия.

Местные жители выразили недоверие к ее определению виновника аварии в комментариях под записью.

ИСТОЧНИК KP.RU