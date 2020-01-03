В Энгельсе столкнулись машина скорой помощи и Lada
ДТП произошло на проспекте Строителей
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Сегодня, 3 января, в Энгельсе на проспекте Строителей дорогу не поделили Lada и машина скорой помощи.
О ДТП сообщил местный житель Наталия Мищенко в паблике «Мой Энгельс» соцсети «ВКонтакте».
- При столкновении я услышала глухой стук. Виноват водитель скорой помощи, – написала женщина.
В доказательство своих слов пользовательница соцсети опубликовала снимок с места происшествия.
Местные жители выразили недоверие к ее определению виновника аварии в комментариях под записью.
ИСТОЧНИК KP.RU