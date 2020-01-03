В Саратове стартовал Рождественский турнир по мини-футболу

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:00:52+03:00

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В Саратове на протяжении новогодних выходных проходит Рождественский турнир по мини-футболу, который посвящён Героям Отечества.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, в состязании участвуют спортсмены детско-юношеских команд в трёх возрастных категориях из Саратовской области, Пензы и Екатеринбурга.

Соревнования организовали Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области при поддержке мэрии.

Заключительный день турнира – 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU