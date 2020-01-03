Вячеслав Володин рассказал о проектах на 2020 год

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:41:26+03:00

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о проектах, которые будут завершены в 2020 году, реализуемых за счет привлеченных источников, а не федерального бюджета.

Как сообщили в группе сторонников Володина volodin.saratov в соцести Instagram, один из таких проектов – строительство парка Марины Михайловны Расковой в Заводском районе Саратова. Найдены необходимые средства, порядка 150 млн рублей.

Кроме того, в этом году реализуется проект по строительству ледовой арены, стоимость которой составляет 57 млн рублей.

- Для ребят, которые проживают в общежитиях студенческого городка, хорошая возможность вечером, во внеурочное время, заниматься спортом. Тем более это круглогодичный лед. Мы посмотрим на этот проект как пилотный, если он будет удачным, может быть, у нас появятся такие ледовые арены во всех районах Саратовской области, там где это необходимо, – отметил Вячеслав Володин.

Также в 2020 году завершат работы на стадионе «Волга», на которые потребуется 80 млн рублей.

- Найдены 50 млн рублей на реализацию проекта «Безопасный город», который начат в прошлом году в Вольске. Будет создана система, которая позволит снизить нарушение правопорядка, преступность и, самое главное, сделать безопасной жизнь на улицах города Вольска, – сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы отметил, что эти проекты должны быть реализованы до конца 2020 году. Он выразил надежду, что работы завершатся в теплое время, а октябрем будут выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU