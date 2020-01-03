В Саратове найден 79-летний Геннадий Папазов

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:58:44+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли 79-летнего Геннадия Папазова.

В профильном паблике появилась публикация о том, как проходили поиски.

- Срочная заявка поступила в 20:11. Город, пропал дедушка, 79 лет. У него проблемы со здоровьем, возникшие после инсульта 1,5 года назад. Кроме того, частые провалы в памяти. Допиваем кофе, билеты видимо, нужно сдавать, кино не сегодня.Пока идет работа инфорга по прозвону заявителя, несусь домой переодеваться, – сообщает текст записи.

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После прочтения прозвонов и наметки приоритетных задач в 21:30, становится известно, что сбор штаба назначен на 23:00. К этому моменту сделан прозвон части больниц, где мужчину не обнаружили. К моменту сбора появляются два свидетельства, которых оставляют на задачи, после отработки ранее намеченных приоритетов.

Разъезжаются первые экипажи. Граждане отправляются на проверку всех больниц города и станции скорой помощи, а также на поиск по основным улицам, ведущим от места проживания Геннадия Федоровича от Кутякова до Набережной Космонавтов – место привязки.

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- Пока ставится следующая задача, начинает разрываться в кармане телефон. В 23:45 беру трубку и слышу «Юля всё! Нашли! Живой!» Новогоднее чудо, море улыбок и счастья от соотрядников, слезы радости родственников пропавшего, – сообщили в паблике «Поисковый отряд «Лиза Алерт»Саратовской области» соцсети «ВКонтакте».

Выяснилось, что мужчина ушел за три квартала от дома.

Неравнодушных горожан поблагодарили за работу дома, помощь в организации работа штаба. А также тех, кто приехал на актив и кто был в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU