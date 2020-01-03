2020-01-03T13:58:44+03:00
Общество

В Саратове найден 79-летний Геннадий Папазов

В поиске приняли участие волонтеры
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли 79-летнего Геннадия Папазова.

В профильном паблике появилась публикация о том, как проходили поиски.

- Срочная заявка поступила в 20:11. Город, пропал дедушка, 79 лет. У него проблемы со здоровьем, возникшие после инсульта 1,5 года назад. Кроме того, частые провалы в памяти. Допиваем кофе, билеты видимо, нужно сдавать, кино не сегодня.Пока идет работа инфорга по прозвону заявителя, несусь домой переодеваться, – сообщает текст записи.

.

.

После прочтения прозвонов и наметки приоритетных задач в 21:30, становится известно, что сбор штаба назначен на 23:00. К этому моменту сделан прозвон части больниц, где мужчину не обнаружили. К моменту сбора появляются два свидетельства, которых оставляют на задачи, после отработки ранее намеченных приоритетов.

Разъезжаются первые экипажи. Граждане отправляются на проверку всех больниц города и станции скорой помощи, а также на поиск по основным улицам, ведущим от места проживания Геннадия Федоровича от Кутякова до Набережной Космонавтов – место привязки.

.

.

- Пока ставится следующая задача, начинает разрываться в кармане телефон. В 23:45 беру трубку и слышу «Юля всё! Нашли! Живой!» Новогоднее чудо, море улыбок и счастья от соотрядников, слезы радости родственников пропавшего, – сообщили в паблике «Поисковый отряд «Лиза Алерт»Саратовской области» соцсети «ВКонтакте».

Выяснилось, что мужчина ушел за три квартала от дома.

Неравнодушных горожан поблагодарили за работу дома, помощь в организации работа штаба. А также тех, кто приехал на актив и кто был в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балтайском районе ВАЗ сбил пенсионерку
Вячеслав Володин рассказал о проектах на 2020 год
В Саратове найден 79-летний Геннадий Папазов
На достройку Дворца водных видов спорта в Саратове выделено 591,4 млн рублей
В Энгельсе мужчина украл со стола кошелек
Тариф на услугу по обращению с ТКО в зоне деятельности 2 Регионального оператора составит 402,46 рубля за кубометр
В Саратове детям подарили световозвращающие элементы для одежды
Рецидивистка украла шесть упаковок кремов из энгельсской аптеки
На пожаре в Саратове погиб мужчина
Двое человек погибли в результате ДТП под Саратовом
Названа предварительная причина возгорания машин на Соколовой улице
В Саратове рецидивист украл велосипед
В праздники в Саратовской области работают аптеки для получения льготных лекарств
В новогоднюю ночь саратовца обокрали на 116 тыс. рублей
В Энгельсе ВАЗ влетел в столб
Без воды остались три района Саратова
В новогодние праздники горнолыжные курорты Хвалынского района посетили свыше 30 тыс. человек
Известно расписание троллейбусов №2а в Саратове
В центре Саратова сожгли два автомобиля
Пятница в Саратове пройдет без осадков
В Саратове объявлен сбор добровольцев для поиска 79-летнего мужчины
Михаил Исаев просит саратовцев помочь выбрать имя для щенка корги
В Энгельсе мужчина забил брата бутылкой
Саратовцев приглашают покататься на лыжах на Кумысной поляне
Паблику Volodin.Saratov исполнился год
Владелец дачи в Саратове после Нового года нашел в доме два трупа
Отключена вода во Фрунзенском районе Саратова
В Саратовской области появился на свет первый новорожденный 2020 года