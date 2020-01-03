На достройку Дворца водных видов спорта в Саратове выделено 591,4 млн рублей

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На строительство Дворца водных видов спорта в Саратове правительство РФ выделило 591,4 млн рублей.

- В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено предоставление субсидий 12 субъектам Федерации на софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в размере 7,9 млрд рублей – в 2020 году, 3,2 млрд рублей – в 2021 году, – говорится в соответствующем распоряжении, которое опубликовано сегодня.

Также в список попадает региональный центр по хоккею в Улан-Удэ, спорткомплекс в Ардоне и другие объекты.

Напомним, Дворец водных видов спорта должны сдавать в 2020 году. Его начали строить в 2014, но отсутствие финансирование затормозило работы. В 2019 году объект вошел в национальный проект «Демография», и строительство возобновилось.

ИСТОЧНИК KP.RU