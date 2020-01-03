В Энгельсе мужчина украл со стола кошелек

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:07:32+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на проспекте Фридриха Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 26 декабря в 10:21 неизвестные унесли кошелек с 4,2 тыс. рублей, который лежал на столе.

Вчера, 2 января, предполагаемого преступника задержали, им оказался 59-летний мужчина. У него изъяли аксессуар и 2750 рублей.

На гражданина завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU