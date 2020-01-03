В Энгельсе мужчина украл со стола кошелек
В аксессуаре лежало 4,2 тыс. рублей
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на проспекте Фридриха Энгельса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 26 декабря в 10:21 неизвестные унесли кошелек с 4,2 тыс. рублей, который лежал на столе.
Вчера, 2 января, предполагаемого преступника задержали, им оказался 59-летний мужчина. У него изъяли аксессуар и 2750 рублей.
На гражданина завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU