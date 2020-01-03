2020-01-03T12:50:20+03:00
Общество

Тариф на услугу по обращению с ТКО в зоне деятельности 2 Регионального оператора составит 402,46 рубля за кубометр

Дарья Вострикова
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Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области установил единый тариф на услугу Регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО для Зоны деятельности 2. В соответствии с постановлением он составил 402,46 рубля за 1 кубометр.

С 10 января 2020 года услуга по обращению с ТКО в 18 районах Правобережья становится коммунальной и подлежит оплате в соответствии с установленным тарифом. Собственникам жилых помещений не требуется подписание договора в письменной форме. Юридические лица, предприниматели и собственники нежилых помещений обязаны оформить договор в письменном виде в течение 15 дней с момента публикации оферты в СМИ. В случае отсутствия заявки в Регоператор, на 16 день договор считается автоматически заключенным на типовых условиях.

-Тариф для населения правобережных районов установлен ниже, чем для зоны деятельности 1, поскольку в него не заложена инвестиционная составляющая, которая присутствует на левом берегу. Уже подписан договор с оператором вывоза ТКО в зоне 2. Он в свою очередь ведет переговоры с местными вывозящими компаниями, готовыми продолжать работать и оказывать качественную услугу, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Регоператор обеспечивает экологически безопасные обработку и захоронение всего массива ТКО, образующегося в зоне деятельности 1, на двух современных мусороперерабатывающих комплексах. В зоне деятельности 2 будут действовать 8 лицензированных полигонов, оборудованных весами и сортировочными лентами, которые также обеспечат экологическую безопасность при захоронении отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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