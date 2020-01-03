В Саратове детям подарили световозвращающие элементы для одежды

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:07:54+03:00

Это один из способов стать заметнее для водителей

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Сотрудники Госавтоинспекции Саратова напомнили юным пешеходам, а также их родителям о безопасности на дорогах.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД города, инспекторы подарили малышам световозвращающие элементы, которые можно прикрепить на одежду. Особенно это важно в темное время суток, чтобы быть заметнее для водителей.

Родители признались, что такие яркие подарки кстати, ведь в праздники очень много времени они проводят с детьми на улице.

Граждан призвали не пренебрегать этими элементами одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU