На пожаре в Саратове погиб мужчина

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:20:48+03:00

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Следователи Кировского района проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, 3 января 2020 года около 6:00 жители Симбирской улицы увидели огонь, который шел из частного дома.

Прибывшие пожарные локализовали возгорание, после чего внутри жилища было обнаружено тело мужчины со следами термического воздействия.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Выяснилось, что очаг возгорания располагался рядом с кроватью.

Обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с

целью определения точной причины смерти мужчины. После этого комплекса мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU