Двое человек погибли в результате ДТП под Саратовом
Сегодня, 2 января, под Саратовом произошло столкновение автомобилей Ford Focus и Lada Granta.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, от полученных травм на месте скончались пассажиры обоих автомобилей. Это 25-летняя и 57-летняя женщины.
Сотрудники Облспаса прибыли на место, извлекли с помощью гидравлического инструмента их и водителей из транспорта.
Фото Облспаса
Водители пострадали, их передали бригадам скорой помощи для госпитализации.
В живых остались мужчины в возрасте 32 и 59 лет.
Фото ГИБДД по Саратовской области
По информации областного УГИБДД, столкновение произошло около 11:00 на 307 км трассы Саратов – Воронеж Р 22, в Татищевском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU