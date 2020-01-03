Двое человек погибли в результате ДТП под Саратовом

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:42:46+03:00

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Сегодня, 2 января, под Саратовом произошло столкновение автомобилей Ford Focus и Lada Granta.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, от полученных травм на месте скончались пассажиры обоих автомобилей. Это 25-летняя и 57-летняя женщины.

Сотрудники Облспаса прибыли на место, извлекли с помощью гидравлического инструмента их и водителей из транспорта.

Фото Облспаса

Водители пострадали, их передали бригадам скорой помощи для госпитализации.

В живых остались мужчины в возрасте 32 и 59 лет.

Фото ГИБДД по Саратовской области

По информации областного УГИБДД, столкновение произошло около 11:00 на 307 км трассы Саратов – Воронеж Р 22, в Татищевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU