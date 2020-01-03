Названа предварительная причина возгорания машин на Соколовой улице
В полиции Волжского района назвали предварительную причину возгорания машин, которые стояли в арке расположенной на Соколовой улице 18\40 у ТЦ «Пентагон».
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 января по неустановленной причине вспыхнул джип марки Cherokee, принадлежащий 33-летней женщине.
Выгорел салон и передняя часть автомобиля, впоследствии огонь перекинулся на Ford Foсus, принадлежащий 32-летней гражданке. Выгорел моторный отсек машины.
Сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным причиной возгорания автомашины стало короткое замыкание электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU