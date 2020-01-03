Названа предварительная причина возгорания машин на Соколовой улице

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:53:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В полиции Волжского района назвали предварительную причину возгорания машин, которые стояли в арке расположенной на Соколовой улице 18\40 у ТЦ «Пентагон».

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 января по неустановленной причине вспыхнул джип марки Cherokee, принадлежащий 33-летней женщине.

Выгорел салон и передняя часть автомобиля, впоследствии огонь перекинулся на Ford Foсus, принадлежащий 32-летней гражданке. Выгорел моторный отсек машины.

Сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным причиной возгорания автомашины стало короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU