В Саратове рецидивист украл велосипед

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:47:01+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу велосипеда марки Rush Hour у 41-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 декабря с 14:00 до 18:00 неизвестные унесли двухколесный транспорт, который был пристегнут тросиком к пластиковой водопроводной трубе в общем коридоре десятого этажа дома на улице Академика Семенова.

Сумма ущерба составила 12,7 тыс. рублей.

Вчера, 2 января, предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний рецидивист, который во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU