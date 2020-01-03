В Саратове рецидивист украл велосипед
Полиция Кировского района раскрыла кражу велосипеда марки Rush Hour у 41-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 декабря с 14:00 до 18:00 неизвестные унесли двухколесный транспорт, который был пристегнут тросиком к пластиковой водопроводной трубе в общем коридоре десятого этажа дома на улице Академика Семенова.
Сумма ущерба составила 12,7 тыс. рублей.
Вчера, 2 января, предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний рецидивист, который во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU