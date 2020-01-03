В праздники в Саратовской области работают аптеки для получения льготных лекарств

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:24:32+03:00

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В Саратовской области в праздники работают дежурные аптеки, которые обеспечивают нуждающихся льготными лекарствами по установленному графику.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, региональный минздрав в конце 2019 года дополнительно закупил препараты для льготополучателей.

Их список доведен до каждого лечебного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU