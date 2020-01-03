В праздники в Саратовской области работают аптеки для получения льготных лекарств
Учреждения работают по установленному графику
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В Саратовской области в праздники работают дежурные аптеки, которые обеспечивают нуждающихся льготными лекарствами по установленному графику.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, региональный минздрав в конце 2019 года дополнительно закупил препараты для льготополучателей.
Их список доведен до каждого лечебного учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU