2020-01-03T10:24:32+03:00
Общество

В праздники в Саратовской области работают аптеки для получения льготных лекарств

Учреждения работают по установленному графику
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в праздники работают дежурные аптеки, которые обеспечивают нуждающихся льготными лекарствами по установленному графику.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, региональный минздрав в конце 2019 года дополнительно закупил препараты для льготополучателей.

Их список доведен до каждого лечебного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На достройку Дворца водных видов спорта в Саратове выделено 591,4 млн рублей
В Энгельсе мужчина украл со стола кошелек
Тариф на услугу по обращению с ТКО в зоне деятельности 2 Регионального оператора составит 402,46 рубля за кубометр
В Саратове детям подарили световозвращающие элементы для одежды
Рецидивистка украла шесть упаковок кремов из энгельсской аптеки
На пожаре в Саратове погиб мужчина
Двое человек погибли в результате ДТП под Саратовом
Названа предварительная причина возгорания машин на Соколовой улице
В Саратове рецидивист украл велосипед
В праздники в Саратовской области работают аптеки для получения льготных лекарств
В новогоднюю ночь саратовца обокрали на 116 тыс. рублей
В Энгельсе ВАЗ влетел в столб
Без воды остались три района Саратова
В новогодние праздники горнолыжные курорты Хвалынского района посетили свыше 30 тыс. человек
Известно расписание троллейбусов №2а в Саратове
В центре Саратова сожгли два автомобиля
Пятница в Саратове пройдет без осадков
В Саратове объявлен сбор добровольцев для поиска 79-летнего мужчины
Михаил Исаев просит саратовцев помочь выбрать имя для щенка корги
В Энгельсе мужчина забил брата бутылкой
Саратовцев приглашают покататься на лыжах на Кумысной поляне
Паблику Volodin.Saratov исполнился год
Владелец дачи в Саратове после Нового года нашел в доме два трупа
Отключена вода во Фрунзенском районе Саратова
В Саратовской области появился на свет первый новорожденный 2020 года