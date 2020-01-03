В новогоднюю ночь саратовца обокрали на 116 тыс. рублей

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:19:02+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу из ВАЗ-2112.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 33-летнего владельца автомобиля, в ночь с 31 декабря на 1 января кто-то разбил правое заднее стекло легковушки.

Пропали 60 тыс. рублей, магнитола «Пионер», телефон марки Meizu, автомобильный усилитель, колонки «Урал».

Сумма ущерба составила 116 тыс. рублей.

Вчера, 2 января, предполагаемого преступника задержали, им оказался 14-летний парень, который во всем признался.

У юноши изъяли технику и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU