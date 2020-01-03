В Энгельсе ВАЗ влетел в столб
Уцелела только задняя часть машины
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Сегодня, 3 января, на перекрестке улиц Тельмана и Волоха в Энгельсе ВАЗ влетел в столб.
Об этом сообщил анонимно пользователь соцсети «ВКонтакте» в паблике «Энгельс онлайн».
В доказательство своих слов местный житель опубликовал снимок ДТП.
- Столб жалко, – написал в комментариях под записью Сергей Сноровкин.
- Энгельс город не большой, но там постоянно ,можно сказать каждый день чп происходят, – отметила Галина Айсина.
ИСТОЧНИК KP.RU