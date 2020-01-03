3 Янв. 2020 2020-01-03T09:17:13+03:00

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Сегодня, 3 января, на перекрестке улиц Тельмана и Волоха в Энгельсе ВАЗ влетел в столб.

Об этом сообщил анонимно пользователь соцсети «ВКонтакте» в паблике «Энгельс онлайн».

В доказательство своих слов местный житель опубликовал снимок ДТП.

- Столб жалко, – написал в комментариях под записью Сергей Сноровкин.

- Энгельс город не большой, но там постоянно ,можно сказать каждый день чп происходят, – отметила Галина Айсина.

ИСТОЧНИК KP.RU