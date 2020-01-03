Без воды остались три района Саратова
Ремонтируют водопровод
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Сегодня, 3 января, без воды остались жители Ленинского, Октябрьского и Заводского районов Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной отключений являются работы на городском водопроводе.
В зону ограничений ориентировочно с 10:00 до 18:00 попадает дом №9 на улице Батавина, поселок Дачный, улица Емлютина, от Белоглинской до 16-го Белоглинского проезда, Белоглинская, 15 и 16-й Белоглинские проезды.
С 10:00 до 14:00 – частный сектор на Ясельной улице.
ИСТОЧНИК KP.RU