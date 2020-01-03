В новогодние праздники горнолыжные курорты Хвалынского района посетили свыше 30 тыс. человек
Одним из популярных направлений отдыха для жителей Саратовской области зимой остается активное времяпровождение – горнолыжные базы, конные клубы, зимние туристические маршруты.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете по туризму Саратовской области, с 29 декабря по 2 января рекордное число туристов, свыше 30 тыс.человек, посетили горнолыжные курорты Хвалынского района. До 9 января ожидается визит еще 35 тыс.человек.
Отметим, что в регионе работают пять таких курортов: «Роща», «Вишневая гора» в Саратове, «Эдельвейс» в Балакове, парк отдыха «Хвалынь», парк-отель «Хвалынский» в Хвалынске.
ИСТОЧНИК KP.RU