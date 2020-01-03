2020-01-03T08:55:01+03:00
Общество

Известно расписание троллейбусов №2а в Саратове

Опубликовано время отправления транспорта
Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 января, в Саратове троллейбусы №2а будут ходить по особому расписанию.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что транспорт отправится от железнодорожного вокзала в 10:06, 11:32, 12:26, 13:22, 14:24, 15:17, 16:11, 17:05, 17:59.

Уехать с улицы Лермонтова можно будет в 11:05, 11:59, 12:53, 14:03, 14:51, 15:45, 16:39, 17:33, 18:27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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