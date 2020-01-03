В центре Саратова сожгли два автомобиля

3 Янв. 2020 2020-01-03T08:02:12+03:00

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В арке у ТЦ «Пентагон», расположенной на Соколовой улице 18\40 в Саратове, неизвестные сожгли два автомобиля.

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Об этом сообщил пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником «Макс Беляев» в паблике «ЧП-Саратов».

Мужчина попросил очевидцев откликнуться.

В комментариях под записью местные жители отметили, что наказывать за парковку в таком месте нужно явно не огнем. А этот поступок похож на «возвращение 90-х».

Один из горожан напомнил, что такой случай не единичный – на улице Усиевича в Заводском районе также полыхала машина.

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ИСТОЧНИК KP.RU