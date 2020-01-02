В Саратове объявлен сбор добровольцев для поиска 79-летнего мужчины
Геннадий Папазов не ориентируется на местности
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В Саратове сегодня, 2 января, пропал 79-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», Геннадий Папазов не ориентируется в пространстве.
Рост мужчины 155 см, у него нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. На теменной части головы – залысина.
На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку, джинсы, черные кожаные сапоги, коричневую меховую шапку с козырьком.
Волонтеры готовят выезд для поисков пенсионера. Сбор объявлен на 23:00 по адресу: Кутякова, 41/59. Координатор: Юля-Скаут, инфорг: Елена 8-903-38-05-14.
ИСТОЧНИК KP.RU