Михаил Исаев просит саратовцев помочь выбрать имя для щенка корги

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:51:40+03:00

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

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Глава Саратова Михаил Исаев попросил горожан помочь с выбором имени для щенка.

- Знакомьтесь, это новый член нашей большой семьи! – написал он на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав фото щенка корги

По словам мэра, это подарок детям на Новый год.

- Давайте вместе выберем ему имя (это мальчик, корги). Пишите ваши варианты, – попросил Михаил Исаев.

Большинство комментаторов поздравляют градоначальника и предлагают имена. Например, Джек, Бублик, Тоби. Но немало комментариев, в которых главе Саратова предлагают решить проблему бездомных животных в городе.

- Городу необходимы муниципальные приюты! – уверены горожане.

Напомним, в Саратове перестала работать служба по отлову безнадзорных животных после того, как было возбуждено уголовное дело против ряда работников МБУ «Дорстрой», которые, по мнению следствия, присвоили выделенные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU