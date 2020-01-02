2020-01-02T16:02:12+03:00
Происшествия

Владелец дачи в Саратове после Нового года нашел в доме два трупа

Подсобные рабочие могли отравиться газом
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Волжском районе Саратова в новогоднюю ночь погибли двое мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в садоводческом товариществе.

По версии следствия, владелец дачи нанял двух подсобных рабочих. Он также позволил им остаться на праздники в дачном домике. В последний раз хозяин видел работников 30 декабря, а на следующий день безуспешно пытался дозвониться. Лишь утром 2 января он смог доехать до дачи, где обнаружил два трупа.

Обоих мужчин смерть застала в кроватях.

При этом в помещении чувствовался сильный запах газа. Хозяин срочно перекрыл баллон, от которого топливо поступало к газовому обогревателю. В связи с этим основной версией причины смерти считается отравление газом.

Личность одного из погибших известна – ему было 52 года. Второго сейчас опознают.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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