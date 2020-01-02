2020-01-02T12:07:49+03:00
Экономика

Саратовских предпринимателей приглашают в бизнес-миссию в Казань

Заявки принимаются до 10 января
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Центр поддержки предпринимательства Саратовской области при поддержке регионального Минэкономразвития приглашает предпринимателей в бизнес-миссию в Казань.

Поездка состоится 23-24 января и организуется для укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями Саратовской области и Республики Татарстан.

В рамках бизнес-миссии делегаты посетят инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Татарстане, проведут деловые встречи и В2В переговоры.

Транспортные и организационные расходы покрываются за счет средств Центра поддержки предпринимательства Саратовской области, а сама возможность реализована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Чтобы поучаствовать в бизнес-миссии, нужно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/qgWgR1eeTuEoGgbs8.

Заявки принимаются до 10 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области появился на свет первый новорожденный 2020 года
В Саратовской области 3,5% браков заключается с иностранцами
Саратовских предпринимателей приглашают в бизнес-миссию в Казань
Дороги Саратовской области чистят 273 единицы спецтехники
Скончался гендиректор Саратовского речного транспортного предприятия
«КП-Саратов» по итогам года стала вторым самым читаемым СМИ региона
В Саратовской области немного похолодает
В Краснокутском районе мужчина сгорел из-за перетопленной печи
Регоператор: вывоз ТКО в праздники будет на особом контроле
На трассе под Саратовом перевернулась «Лада Гранта»
Поход за минералкой в новогоднюю ночь стоил жизни жителю Аркадака
В новогодние каникулы саратовцы смогут отправиться на охоту на зайца и лису
В Саратовской области подготовлена техника для уборки снега
Фирма по торговле стройматериалами задолжала работникам миллион рублей
На трассе под Балаковом на большой скорости перевернулась иномарка
Трамваи и троллейбусы Саратова стояли 10 часов из-за ДТП с BMW
В Саратовской области электрички будут ходить по новому расписанию
На улице в Ленинском районе отключили воду
На Новый год в Саратовской области произошло 12 пожаров
В Новогоднюю ночь в Энгельсе погиб таксист
В Саратове первый день года будет снежным