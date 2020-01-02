Саратовских предпринимателей приглашают в бизнес-миссию в Казань

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:07:49+03:00

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Центр поддержки предпринимательства Саратовской области при поддержке регионального Минэкономразвития приглашает предпринимателей в бизнес-миссию в Казань.

Поездка состоится 23-24 января и организуется для укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями Саратовской области и Республики Татарстан.

В рамках бизнес-миссии делегаты посетят инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Татарстане, проведут деловые встречи и В2В переговоры.

Транспортные и организационные расходы покрываются за счет средств Центра поддержки предпринимательства Саратовской области, а сама возможность реализована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Чтобы поучаствовать в бизнес-миссии, нужно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/qgWgR1eeTuEoGgbs8.

Заявки принимаются до 10 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU