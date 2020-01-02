Скончался гендиректор Саратовского речного транспортного предприятия
Панихида состоится 3 января
Фото сайта "Саратовского речного транспортного предприятия"
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В первый день 2020 года скончался Виктор Синицын, генеральный директор АО «Саратовское речное транспортное предприятие».
Он умер 1 января в возрасте 59 лет.
Виктор Синицын работал в саратовском порту с 1982 года и занял пост генерального директора созданного акционерного общества в 1997 году.
Прощание с покойным пройдет 3 января в поселке Юриш, в портовом управлении. Начало – в 10:30.
ИСТОЧНИК KP.RU