В Краснокутском районе мужчина сгорел из-за перетопленной печи

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:34:32+03:00

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В Краснокутском районе Саратовской области в новогоднюю ночь на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в селе Дьяковка.

По версии следствия, около трех часов ночи 1 января жители села заметили, что горит дом, где проживал 39-летний мужчина. На место выехали пожарные, которые обнаружили тело мужчины с сильными ожогами.

Следователи СУ СКР не нашли на трупе других повреждений на теле. Назначена судебно-медицинское исследование, по итогам проверки примут процессуальное решение.

Пока основной причиной пожара считается тление потолка, которое началось из-за перетопленной печи.

ИСТОЧНИК KP.RU