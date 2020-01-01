2020-01-01T17:34:32+03:00
Происшествия

В Краснокутском районе мужчина сгорел из-за перетопленной печи

Трагедия случилась в новогоднюю ночь
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Краснокутском районе Саратовской области в новогоднюю ночь на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в селе Дьяковка.

По версии следствия, около трех часов ночи 1 января жители села заметили, что горит дом, где проживал 39-летний мужчина. На место выехали пожарные, которые обнаружили тело мужчины с сильными ожогами.

Следователи СУ СКР не нашли на трупе других повреждений на теле. Назначена судебно-медицинское исследование, по итогам проверки примут процессуальное решение.

Пока основной причиной пожара считается тление потолка, которое началось из-за перетопленной печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснокутском районе мужчина сгорел из-за перетопленной печи
Регоператор: вывоз ТКО в праздники будет на особом контроле
На трассе под Саратовом перевернулась «Лада Гранта»
Поход за минералкой в новогоднюю ночь стоил жизни жителю Аркадака
В новогодние каникулы саратовцы смогут отправиться на охоту на зайца и лису
В Саратовской области подготовлена техника для уборки снега
Фирма по торговле стройматериалами задолжала работникам миллион рублей
На трассе под Балаковом на большой скорости перевернулась иномарка
Трамваи и троллейбусы Саратова стояли 10 часов из-за ДТП с BMW
В Саратовской области электрички будут ходить по новому расписанию
На улице в Ленинском районе отключили воду
На Новый год в Саратовской области произошло 12 пожаров
В Новогоднюю ночь в Энгельсе погиб таксист
В Саратове первый день года будет снежным