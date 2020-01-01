2020-01-01T15:57:10+03:00
Общество

Регоператор: вывоз ТКО в праздники будет на особом контроле

Екатерина Семенова
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В новогодние и праздничные дни отрасль по обращению с ТКО будет работать в штатном режиме. Для обеспечения вывоза отходов в Зоне деятельности 1 будет задействовано более 300 единиц мусоровывозящей техники. Специалисты Регионального оператора будут отслеживать движение мусоровозов и осуществлять оперативный мониторинг.

- В дни новогодних праздников увеличивается объем образуемого мусора. Жители активно готовят блюда к праздничному столу, распаковывают подарки. Мы обеспечим беспрерывную работу отрасли для оказания качественной коммунальной услуги. Концессионные объекты также будут работать в ежедневном режиме для организации экологически безопасной обработки и захоронения ТКО, – рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Региональный оператор и мусоровывозящие компании убедительно просят не оставлять автомобили возле контейнерных площадок и не создавать помех для проезда крупной спецтехники, особенно на дворовых территориях. В противном случае могут быть сорваны графики вывоза ТКО.

Специалисты контакт-центра Регоператора ежедневно обрабатывают обращения от жителей области и представителей организаций. Звонки принимаются по номеру: 8 800 222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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