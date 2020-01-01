На трассе под Саратовом перевернулась «Лада Гранта»

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:32:47+03:00

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В Саратовской области на трассе в Ртищевском районе перевернулся автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, авария произошла на 2-м км автодороги Ртищево – Тамбов.

По предварительной версии, 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате госпитализация потребовалась водителю и 41-летнему пассажиру.

ИСТОЧНИК KP.RU