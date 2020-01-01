На трассе под Саратовом перевернулась «Лада Гранта»
Пострадали водитель и пассажир
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Саратовской области на трассе в Ртищевском районе перевернулся автомобиль.
Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, авария произошла на 2-м км автодороги Ртищево – Тамбов.
По предварительной версии, 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
В результате госпитализация потребовалась водителю и 41-летнему пассажиру.
ИСТОЧНИК KP.RU