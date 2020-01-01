2020-01-01T17:32:47+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом перевернулась «Лада Гранта»

Пострадали водитель и пассажир
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:

В Саратовской области на трассе в Ртищевском районе перевернулся автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, авария произошла на 2-м км автодороги РтищевоТамбов.

По предварительной версии, 37-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате госпитализация потребовалась водителю и 41-летнему пассажиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснокутском районе мужчина сгорел из-за перетопленной печи
Регоператор: вывоз ТКО в праздники будет на особом контроле
На трассе под Саратовом перевернулась «Лада Гранта»
Поход за минералкой в новогоднюю ночь стоил жизни жителю Аркадака
В новогодние каникулы саратовцы смогут отправиться на охоту на зайца и лису
В Саратовской области подготовлена техника для уборки снега
Фирма по торговле стройматериалами задолжала работникам миллион рублей
На трассе под Балаковом на большой скорости перевернулась иномарка
Трамваи и троллейбусы Саратова стояли 10 часов из-за ДТП с BMW
В Саратовской области электрички будут ходить по новому расписанию
На улице в Ленинском районе отключили воду
На Новый год в Саратовской области произошло 12 пожаров
В Новогоднюю ночь в Энгельсе погиб таксист
В Саратове первый день года будет снежным