Поход за минералкой в новогоднюю ночь стоил жизни жителю Аркадака
В Аркадаке в новогоднюю ночь погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено около часа ночи 1 января 2020 года.
По версии следствия, 30-летний мужчина зашел в круглосуточный магазин на улице Ленина, где купил бутылку минеральной воды и задержался пообщаться с продавцом. В этот момент еще один посетитель, 38-летний мужчина, начал проявлять агрессию и ударил покупателя ножом в правое бедро.
После этого злоумышленник скрылся, а продавец вызвала «скорую помощь». Однако мужчина скончался по пути в больницу.
Причиной смерти стала обильная потеря крови из-за повреждения бедренной артерии.
Подозреваемый задержан. Оказалось, что у него имеются непогашенные судимости. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
ИСТОЧНИК KP.RU