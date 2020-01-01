2020-01-01T15:11:57+03:00
Происшествия

Поход за минералкой в новогоднюю ночь стоил жизни жителю Аркадака

Его зарезали в магазине
Екатерина Семенова
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В Аркадаке в новогоднюю ночь погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено около часа ночи 1 января 2020 года.

По версии следствия, 30-летний мужчина зашел в круглосуточный магазин на улице Ленина, где купил бутылку минеральной воды и задержался пообщаться с продавцом. В этот момент еще один посетитель, 38-летний мужчина, начал проявлять агрессию и ударил покупателя ножом в правое бедро.

После этого злоумышленник скрылся, а продавец вызвала «скорую помощь». Однако мужчина скончался по пути в больницу.

Причиной смерти стала обильная потеря крови из-за повреждения бедренной артерии.

Подозреваемый задержан. Оказалось, что у него имеются непогашенные судимости. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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