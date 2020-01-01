В новогодние каникулы саратовцы смогут отправиться на охоту на зайца и лису
В Саратовской области на новогодних праздниках действует разрешение на добычу пушных зверей.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, можно отправиться за зайцем или лисицей.
Кроме того, до середины января открыта охота на кабана и лося-сеголетка.
При этом охота на лося, косулю и оленя завершилась 31 декабря.
Сотрудники охотнадзор, Росгвардии и ОМОН будут проводить совместные рейды по выявлению браконьеров. О нарушениях правил охоты жители могут сообщать по телефону «горячей линии» в федеральном формате 8-937-818-0501, или короткому номеру – 68-05-01.
ИСТОЧНИК KP.RU