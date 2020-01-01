В Саратовской области подготовлена техника для уборки снега

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:47:33+03:00

На трассах будут работать более 800 снегоуборочных машин

Изменить размер текста: A A

Саратовская область готова к борьбе со снегопадами.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, в каждом районе заготовлена песко-соляная смесь. Всего 78,3 тыс. тонн, что полностью покрывает потребность.

К уборке снега на трассах готовы 729 единиц техники. Кроме того, при необходимости организации области смогут предоставить еще 90 машин. Сформированы девять мобильных отрядов техники, которые будут оперативно привлекаться для пробивания снежных заносов.

В Саратовской области действует горячая линия по номеру 49-92-27, где круглосуточно можно узнать о ситуации на дорогах регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU