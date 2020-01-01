В Саратовской области электрички будут ходить по новому расписанию

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:36:11+03:00

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С 1 января 2020 года в Саратовской области изменилось расписание ряда пригородных поездов.

Как пояснили «КП-Саратов», в ОАО «ПривЖД», это касается следующих направлений: Балаково – Ершов, Аткарск – Калининск, Ртищево – Балашов, Саратов – Овражная, Лысые Горы – Аткарск, Татищево – Анисовка, Тарханы – Саратов-2, Саратов – Красный Кут – Александров Гай и Саратов – Ершов – Озинки.

Новое расписание будет действовать 1, 2, 3, 6, 7 и 8 января.

На 1 января отменяется курсирование пригородных поездов:

– № 6022 Саратов-1 – Ершов отправлением со ст. Саратов-1 в 17:46, прибытием на конечную станцию Ершов в 20:45;

– № 6024 Ершов – Озинки отправлением со ст. Ершов в 21:11, прибытием на ст. Озинки в 23:14;

– № 6551 Лысые Горы – Аткарск отправлением со ст. Лысые Горы в 05:38, прибытием на ст. Аткарск в 07:03;

– № 6474 Татищево – Анисовка отправлением со ст. Татищево в 07:17, прибытием на ст. Анисовка в 09:39;

– № 6477 Анисовка – Татищево отправлением со ст. Анисовка в 08:23, прибытием на ст. Татищево в 10:44;

– № 6472 Тарханы – Саратов-2 отправлением со ст. Тарханы в 05:50, прибытием на ст. Саратов-2 в 07.44.

На 2 января отменяется курсирование пригородных поездов:

– № 6023 Озинки – Ершов отправлением со ст. Озинки в 02:50, прибытием на конечную ст. Ершов в 04:51;

– № 6021 Ершов – Саратов-1 отправлением со ст. Ершов в 05:12, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:02.

На 3 января назначается курсирование пригородных поездов:

- № 6061 Ртищево-1 – Балашов-1 отправлением со ст. Ртищево-1 в 12:10, прибытием на конечную ст. Балашов-1 в 13:48;

- № 6062 Балашов-1 – Ртищево-1 отправлением со ст. Балашов-1 в 14:09, прибытием на конечную ст. Ртищево-1 в 15:53.

На 6 января назначается курсирование пригородных поездов:

- № 6061 Ртищево-1 – Балашов-1 отправлением со ст. Ртищево-1 в 12:10, прибытием на конечную ст. Балашов-1 в 13:48;

- № 6062 Балашов-1 – Ртищево-1 отправлением со ст. Балашов-1 в 14:09, прибытием на конечную ст. Ртищево-1 в 15:53;

- № 6048 Саратов-1 – Овражная отправлением со ст. Саратов-1 в 17:36, прибытием на конечную ст. Овражная в 20:24;

- № 6022 Саратов-1 – Ершов отправлением со ст. Саратов-1 в 17:46, прибытием на конечную ст. Ершов в 20:45;

- № 6024 Ершов – Озинки отправлением со ст. Ершов в 21:11, прибытием на конечную ст. Озинки в 23:13;

- № 6518 Саратов-1 – Красный Кут отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57;

- № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53.

На 7 января назначается курсирование пригородных поездов:

- № 6061 Ртищево-1 – Балашов-1 отправлением со ст. Ртищево-1 в 12:10, прибытием на конечную ст. Балашов-1 в 13:48;

- № 6062 Балашов-1 – Ртищево-1 отправлением со ст. Балашов-1 в 14:09, прибытием на конечную ст. Ртищево-1 в 15:53;

- № 6626 Балашов-1 – Ртищево-1 отправлением со ст. Балашов-1 в 18:50, прибытием на конечную ст. Ртищево-1 в 21:18;

- № 6047 Овражная – Саратов-1 отправлением со ст. Овражная в 05:19, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:02;

- № 6048 Саратов-1 – Овражная отправлением со ст. Саратов-1 в 17:36, прибытием на конечную ст. Овражная в 20:24;

- № 6023 Озинки – Ершов отправлением со ст. Озинки в 02:50, прибытием на конечную ст. Ершов в 04:51;

- № 6021 Ершов – Саратов-1 отправлением со ст. Ершов в 05:12, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:02;

- № 6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай в 03:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 05:59;

- № 6517 Красный Кут – Саратов-1 отправлением со ст. Красный Кут в 06:09, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:21;

- № 6022 Саратов-1 – Ершов отправлением со ст. Саратов-1 в 17:46, прибытием на конечную ст. Ершов в 20:45;

- № 6024 Ершов – Озинки отправлением со ст. Ершов в 21:11, прибытием на конечную ст. Озинки в 23:13;

- № 6518 Саратов-1 – Красный Кут отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57;

- № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53;

- № 6328/6327 Балаково – Ершов отправлением со ст. Балаково в 06:09, прибытием на конечную ст. Ершов в 09:07;

- № 6330/6329 Ершов – Балаково отправлением со ст. Ершов в 15:16, прибытием на конечную ст. Балаково в 18:16;

- № 6556 Аткарск – Калининск отправлением со ст. Аткарск в 12:00, прибытием на конечную ст. Калининск в 14:21;

- № 6555 Калининск – Аткарск отправлением со ст. Калининск в 15:20, прибытием на конечную ст. Аткарск в 17:41.

На 8 января назначается курсирование пригородных поездов:

- № 6061 Ртищево-1 – Балашов-1 отправлением со ст. Ртищево-1 в 12:10, прибытием на конечную ст. Балашов-1 в 13:48;

- № 6062 Балашов-1 – Ртищево-1 отправлением со ст. Балашов-1 в 14:09, прибытием на конечную ст. Ртищево-1 в 15:53;

- № 6048 Саратов-1 – Овражная отправлением со ст. Саратов-1 в 17:36, прибытием на конечную ст. Овражная в 20:24;

- № 6047 Овражная – Саратов-1 отправлением со ст. Овражная в 05:19, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:02;

- № 6021 Ершов – Саратов-1 отправлением со ст. Ершов в 05:12, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:02;

- № 6023 Озинки – Ершов отправлением со ст. Озинки в 02:50, прибытием на конечную ст. Ершов в 04:51;

- № 6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай в 03:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 05:59;

- № 6517 Красный Кут – Саратов-1 отправлением со ст. Красный Кут в 06:09, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:21;

- № 6518 Саратов-1 – Красный Кут отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57;

- № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53.

На 9 января назначается курсирование пригородных поездов:

- № 6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай в 03:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 05:59;

- № 6517 Красный Кут – Саратов-1 отправлением со ст. Красный Кут в 06:09, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:21;

- № 6047 Овражная – Саратов-1 отправлением со ст. Овражная в 05:19, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:02.

ИСТОЧНИК KP.RU