В Новогоднюю ночь в Энгельсе погиб таксист

1 Янв. 2020 2020-01-01T08:45:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новогоднюю ночь в Энгельсе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 04:30 у доме №3/1 по проспекту Химиков.

По предварительной версии, 59-летний водитель автомобиля «Лада Калина» (такси) на большой скорости не справился с управлением. Машина врезалась в столб линии электропередач.

Фото ГИБДД по Саратовской области

От полученных травм водитель скончался на месте, его пассажиры – 29-летний мужчина и 36-летняя женщина были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU