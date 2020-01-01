2020-01-01T08:45:14+03:00
Происшествия

В Новогоднюю ночь в Энгельсе погиб таксист

Двое пассажиров госпитализированы
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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В Новогоднюю ночь в Энгельсе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 04:30 у доме №3/1 по проспекту Химиков.

По предварительной версии, 59-летний водитель автомобиля «Лада Калина» (такси) на большой скорости не справился с управлением. Машина врезалась в столб линии электропередач.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

От полученных травм водитель скончался на месте, его пассажиры – 29-летний мужчина и 36-летняя женщина были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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