В Новогоднюю ночь в Энгельсе погиб таксист
Двое пассажиров госпитализированы
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Новогоднюю ночь в Энгельсе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 04:30 у доме №3/1 по проспекту Химиков.
По предварительной версии, 59-летний водитель автомобиля «Лада Калина» (такси) на большой скорости не справился с управлением. Машина врезалась в столб линии электропередач.
Фото ГИБДД по Саратовской области
От полученных травм водитель скончался на месте, его пассажиры – 29-летний мужчина и 36-летняя женщина были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU