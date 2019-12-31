«Комсомолка» поздравляет жителей Саратовской области с Новым годом!

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-31T17:19:36+03:00

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Сайт и газета «Комсомольская правда» в Саратове поздравляют всех жителей с Новым годом!

От всей души поздравляем вас, дорогие наши читатели, с Новым годом. Желаем вам радости и веселья, материального благополучия и, конечно, гармонии в семье и в душе!

В этом году немало было сложностей, но не меньше и хороших позитивных новостей. Пусть наступающий 2020 год принесет всем нам счастья, благополучия и процветания. Пусть наша родная Саратовская область будет появляться в новостях только как положительный пример.

Со своей стороны мы, журналисты, всегда готовы осветить хорошие и добрые события, которые происходят в нашем регионе. Так давайте же все вместе постараемся, чтобы доброты в нашей жизни стало больше.

С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU