Валерий Радаев посетил бывший проблемный дом на Чапаева

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-31T15:48:03+03:00

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В последний день 2019 году губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил дом на пересечении улиц Чапаева и Зарубина.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, этот дом ранее являлся проблемным, но был введен в этом году.

Строительство дома, который начала возводить «Геотехника-Фин» было заморожено в 2009 году. Из 16 этажей на тот момент было построено только семь. Впоследствии был найден новый застройщик – АО «Саратовоблжилстрой». Теперь все 66 обманутых дольщиков получили квартиры, двое из собственников уже заселились.

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- Мы взяли на себя обязательство вводить ежегодно по 10 проблемных домов каждый год, и уже третий год исполняем это решение. Это непростая задача, нам приходится искать варианты по каждому отдельному дому. Еще 31 дом вошел в программу фонда Дом.РФ благодаря поддержке нашего депутата Вячеслава Володина. На 19 домов уже пришли деньги, идет выплата компенсаций. То есть в этом году около тысячи человек получили решение своей проблемы, – отметил Валерий Радаев во время осмотра дома.

Напомним, всего в 2019 году было достроено 10 проблемных домов. Девять из них введены в эксплуатацию. Квартиры получили 480 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU