2019-12-31T15:48:03+03:00
Общество

Валерий Радаев посетил бывший проблемный дом на Чапаева

66 дольщиков получили квартиры
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В последний день 2019 году губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил дом на пересечении улиц Чапаева и Зарубина.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, этот дом ранее являлся проблемным, но был введен в этом году.

Строительство дома, который начала возводить «Геотехника-Фин» было заморожено в 2009 году. Из 16 этажей на тот момент было построено только семь. Впоследствии был найден новый застройщик – АО «Саратовоблжилстрой». Теперь все 66 обманутых дольщиков получили квартиры, двое из собственников уже заселились.

.

.

- Мы взяли на себя обязательство вводить ежегодно по 10 проблемных домов каждый год, и уже третий год исполняем это решение. Это непростая задача, нам приходится искать варианты по каждому отдельному дому. Еще 31 дом вошел в программу фонда Дом.РФ благодаря поддержке нашего депутата Вячеслава Володина. На 19 домов уже пришли деньги, идет выплата компенсаций. То есть в этом году около тысячи человек получили решение своей проблемы, – отметил Валерий Радаев во время осмотра дома.

Напомним, всего в 2019 году было достроено 10 проблемных домов. Девять из них введены в эксплуатацию. Квартиры получили 480 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове трамвай протаранил BMW
«Комсомолка» поздравляет жителей Саратовской области с Новым годом!
Валерий Радаев посетил бывший проблемный дом на Чапаева
Начинается масштабная акция «Нетрезвый водитель» по всей Саратовской области
Глава Вольска поздравил жителей с Новым годом
«Орган в дни школьных каникул» зазвучит в Саратовской консерватории
Поселок многодетных семей в 21-м микрорайоне Балаково подключают к газоснабжению
График работы общественного транспорта Саратова в Новогоднюю ночь
Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Новым годом
На трассе под Саратовом в ДТП с фурой погибли водитель и пассажир «Приоры»
Перед Новым годом на 3-й Дачной снесли ларьки «Белье» и «Интим»
Прекращен поиск 16-летней девушки в Саратове
В Аркадаке насмерть сбить велосипедист
Перед Новым годом женщина из ревности зарезала сожителя в Саратове
В Саратовской консерватории состоится концерт цикла «Рождественские встречи»