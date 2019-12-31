Глава Вольска поздравил жителей с Новым годом

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-31T14:25:37+03:00

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Глава Вольска Максим Кузнецов поздравил всех жителей с Новым годом и Рождеством.

- Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.

Уходящий год подарил нам немало прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Добрым словом вспомним старый год. И с уверенностью взглянем в год новый! Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, принесет много приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни.

Будущее нашего родного города зависит от усилий каждого жителя, от его инициативы, эффективной и слаженной работы, от заинтересованности в общем результате.

Пусть 2020 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все Ваши сокровенные мечты и ожидания! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких, всего самого доброго!

Мира и благополучия вам и вашим семьям в наступающем году! – пожелал Максим Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU