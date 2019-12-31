«Орган в дни школьных каникул» зазвучит в Саратовской консерватории

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-31T13:42:58+03:00

Слушателей ждет музыка от эпохи барокко до XX века

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Саратовская консерватория предлагает очутиться на Новогоднем балу у Золушки.

6 января состоится второй концерт абонемента Натальи Гольфарб «Орган в дни школьных каникул».

Детей ожидает музыкально-литературная сказка с элементами театрализации и участием любимых персонажей из рассказов великого Шарля Перро. А главным героем вечера станет король музыкальных инструментов — орган. Его величественное звучание будет сопровождать карнавальный бал, на котором выступят танцевальные коллективы города и прекрасные музыканты: Наталья Гольфарб, Дарья Сидорова (орган), Арина Крупнова (флейта), Николай Водолазов (ударные), Татьяна Христофорова (сопрано).

На балу прозвучит музыка композиторов от эпохи барокко до XX века.

Ведущая — лектор-музыковед Елена Пономарёва.

Начало в 14:00

ИСТОЧНИК KP.RU