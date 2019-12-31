«Орган в дни школьных каникул» зазвучит в Саратовской консерватории
Саратовская консерватория предлагает очутиться на Новогоднем балу у Золушки.
6 января состоится второй концерт абонемента Натальи Гольфарб «Орган в дни школьных каникул».
Детей ожидает музыкально-литературная сказка с элементами театрализации и участием любимых персонажей из рассказов великого Шарля Перро. А главным героем вечера станет король музыкальных инструментов — орган. Его величественное звучание будет сопровождать карнавальный бал, на котором выступят танцевальные коллективы города и прекрасные музыканты: Наталья Гольфарб, Дарья Сидорова (орган), Арина Крупнова (флейта), Николай Водолазов (ударные), Татьяна Христофорова (сопрано).
На балу прозвучит музыка композиторов от эпохи барокко до XX века.
Ведущая — лектор-музыковед Елена Пономарёва.
Начало в 14:00
ИСТОЧНИК KP.RU