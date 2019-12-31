2019-12-31T13:39:45+03:00
Общество

Поселок многодетных семей в 21-м микрорайоне Балаково подключают к газоснабжению

Екатерина Семенова
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Накануне Нового года ресурсоснабжающая организация начала подключение к газоснабжению поселок в 21 микрорайоне Балаково. Газ появился в первых четырех домах, где проживают многодетные семьи.

Землю для строительства жилья в микрорайонах №21 и 4б Балаково, селах Подсосенки и Натальино многодетные семьи получили несколько лет назад. Но участки были захламлены и лишены коммуникаций. Для решения этих проблем по инициативе депутата Госдумы Николая Панкова в Балакове действует рабочая группа с участием администрации района, ресурсоснабжающих организаций.

В микрорайоне №21 расположено 300 участков, здесь уже есть коммуникации для электро- и водоснабжения. Проект газоснабжения депутат обсуждал во время одной из встреч с жителями и руководством района. Впоследствии в поселке был установлен газорегуляторный пункт, построены внутриквартальных сети.

Новый год – семейный праздник, и для жителей очень важно, что именно к этому дню в домах началось подключение газоснабжения.

- От имени жителей поселка хочу поблагодарить Николая Васильевича Панкова за ту помощь и поддержку, благодаря которой нам удалось в короткий срок построить сети газоснабжения в нашем поселке. Сейчас с уверенностью можно сказать, что поставленные задачи решаются оперативно, и в новый 2020 год наш поселок входит с сетями газоснабжения, – отметил председатель правления ТСН «Поселок-21» Станислав Лепехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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