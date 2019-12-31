2019-12-31T13:27:09+03:00
Общество

Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Новым годом

Председатель Госдумы пожелал счастья, здоровья, удачи
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин поздравил с Новым годом.

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На странице сторонников председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram появилось видеопоздравление с Новым годом

- Сейчас мы полностью завершим украшение елочки, нарядим ее. Хотя сразу признаюсь, что это не моя работа, я лишь помогаю. Несколько игрушек, для чистоты отношений, чтобы не подумали, что только занимаюсь украшательством.

Дорогие друзья, заканчивается 2019 год, можно подводить итоги. Многое сделано, но еще большее впереди. Поэтому 2020-ый – возможность планировать, фантазировать. И в этот день может быть у вас найдется минутка для этого.

Следующий год – год надежд, год ожиданий. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, хорошего настроения, тепла близких, ну и, конечно, любви в следующем году. Любовь в основе всего. Дарите ее, пускай вам дарят свою любовь, больше будет тепла и больше будет тех отношений, которые позволят нам решить все проблемы и задачи, которые стоят перед нашей родной областью, городом Саратовом. Желаю вам счастья в Новом 2020 году! Да, всегда Ваш и с вами! – сказал Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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