Перед Новым годом женщина из ревности зарезала сожителя в Саратове

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-31T11:55:04+03:00

Она приревновала его к подруге

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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая – 55-летняя женщина, а ее жертвой стал 45-летний сожитель.

По версии следствия, вечером 29 декабря они вместе с общей знакомой распивали алкоголь в квартире дома на 2-й Прокатной. Во время застолья женщина заподозрила, что ее сожитель и подруга питают друг к другу романтические чувства.

После этого хозяйка дома выгнала подругу из кухни, а сожителя начала допрашивать. При этом женщина не ограничилась словами, а ударила мужчину ножом в грудь слева. От полученной раны тот скончался у больнице.

Причиной смерти стало повреждение легкого и артерии с большой потерей крови.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Женщина полностью признала вину и была арестована.

ИСТОЧНИК KP.RU