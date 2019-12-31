Перед Новым годом женщина из ревности зарезала сожителя в Саратове
В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая – 55-летняя женщина, а ее жертвой стал 45-летний сожитель.
По версии следствия, вечером 29 декабря они вместе с общей знакомой распивали алкоголь в квартире дома на 2-й Прокатной. Во время застолья женщина заподозрила, что ее сожитель и подруга питают друг к другу романтические чувства.
После этого хозяйка дома выгнала подругу из кухни, а сожителя начала допрашивать. При этом женщина не ограничилась словами, а ударила мужчину ножом в грудь слева. От полученной раны тот скончался у больнице.
Причиной смерти стало повреждение легкого и артерии с большой потерей крови.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Женщина полностью признала вину и была арестована.
ИСТОЧНИК KP.RU