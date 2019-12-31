2019-12-31T11:49:37+03:00
Звезды

В Саратовской консерватории состоится концерт цикла «Рождественские встречи»

Прозвучат музыкальные новинки и классика
Екатерина Семенова
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Саратовская консерватория приглашает провести новогодние праздники вместе с королевским инструментом — органом. В рамках проекта «Органный абонемент» 4 января в Большом зале состоится второй концерт цикла под названием «Рождественские встречи».

Создавать атмосферу удивительного яркого праздника будут лауреаты международных конкурсов: ведущая органистка Саратова Наталья Гольфарб, Заслуженный артист РФ Владимир Скляренко (гобой), Елена Лельчук (клавесин, фортепиано), солистка Театра оперы и балета Ольга Дё (меццо-сопрано).

В исполнении музыкантов прозвучат уникальные сочинения, всеми любимая и известная классика, а также популярная музыка. В программе вечера: органные произведения И. Пахельбеля, И.С. Баха, Г. Генделя, эксклюзив от музыкантов проекта – концерт Антонио Вивальди «Ночь», волшебная музыка Каччини, Перголези, Мартини и всеми любимый Микаэл Таривердиев. Впервые в Саратове будет исполнен концерт для органа и клавесина итальянского композитора XVIII века Джованни Лучинетти.

Организаторы обещают музыкальные сюрпризы и прекрасное настроение.

Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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