Магазин запчастей в Марксе полыхал на площади 200 кв. м

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-31T11:26:44+03:00

Его тушили семь пожарных

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В Марксе Саратовской области около полуночи сгорел магазин автозапчастей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 00:13.

Горело двухэтажное здание на проспекте Ленина. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. На тушение выезжали семь человек.

По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при работе с электрооборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU