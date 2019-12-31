Магазин запчастей в Марксе полыхал на площади 200 кв. м
Его тушили семь пожарных
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В Марксе Саратовской области около полуночи сгорел магазин автозапчастей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 00:13.
Горело двухэтажное здание на проспекте Ленина. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. На тушение выезжали семь человек.
По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при работе с электрооборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU