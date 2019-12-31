Женщина угнала у жителя Горного перламутровую «Калину»
Машину нашли на обочине
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У 54-летнего жителя поселка Горный Краснопартизанского района Саратовской области угнали автомобиль «Лада Калина».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, машина была припаркована у дома по улице Саратовская.
Машина 2008 года выпуска желто-перламутрового цвета, без сигнализации. В баке по словам владельца, было 8-10 литров бензина.
По подозрению в угоне задержана 27-летняя жительница села Новая Лопастейка Балтайского района, ранее неоднократно судимая. Машину нашли на обочине дороги.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU