2019-12-31T10:41:12+03:00
Общество

В Саратове следователи СКР поздравили ветерана с Новым годом

Анатолий Иночкин рассказал им о своей службе
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе сотрудники СУ СКР по Саратову поздравили с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Иночкина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, акция прошла в рамках Всероссийской патриотической молодежной Эстафеты добрых дел, посвященной 75-летию Дня Победы.

Анатолий Иночкин родился в 1927 году в селе Козловка Аркадакского района. Он был старшим для двух братьев. Ему было 14 лет, когда началась война, а в армию его призвали в 1944 году, направив в Сызранское пулеметное училище. Анатолий Михайлович удостоен «Ордена Ленина».

После войны Анатолий Иночкин отправился на учебу в Танковую школу в Саратове, а после окончания, в 1947 году, его в составе батальона распределили в Белорусский военный округ.

В мирные годы ветеран работал на Саратовском авиационном заводе токарем-расточником.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК России от всего сердца поблагодарили Анатолия Михайловича за его вклад в Победу в Великой Отечественной войне и от коллектива следственного органа накрыли ветерану праздничный стол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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