Николай Панков поздравил земляков с Новым годом

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-31T10:05:12+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил земляков с наступающим Новым годом.

- Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

В этом году мы с вами стали ближе, благодаря современным коммуникациям. Мы были вместе не только на встречах, но и в социальных сетях. Обсуждали проблемы, спорили, предлагали, как сделать лучше.

Мы вместе контролировали качество дорожного ремонта. С дольщиками наблюдали, как растут этажи домов. Боролись за то, чтобы сохранить производство на заводах. Мы вместе поднимаем все больше проблем жителей нашей области и решаем их.

В наступающем году желаю вам счастья, крепкого здоровья. Пусть сбудутся все ваши мечты и планы, – сказал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU