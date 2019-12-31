На трассе под Саратовом «Приора» насмерть сбила лошадь

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-31T09:43:14+03:00

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Вечером 30 декабря в Дергачевском районе автомобиль сбил лошадь.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 4-м км автодороги Дергачи – Сафаровка.

Около 19 часов автомобиль ВАЗ-217030 «Лада Приора» сбил лошадь. После этого машины вылетела в правый кювет.

«Приорой» управлял 25-летний водитель. Мужчина госпитализирован. Животное погибло.

Напомним, рано утром 26 декабря на трассе в Советском районе был насмерть сбит бык. Это привело к массовой аварии с пятью автомобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU