Снег в Саратове: на уборку вышли более 200 человек
Особое внимание уделяется мостам, магистралям и спускам
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В Саратове на уборку снега вышла 221 единица техники.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, также улицы чистят более 200 рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
Особое внимание уделяется спускам, подъемам, магистралям и путепроводам.
С начала зимнего сезона было израсходовано 3,7 тыс. тонн песка и соли, а также 2,5 тыс. тонн реагентов.
ИСТОЧНИК KP.RU