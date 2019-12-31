Снег в Саратове: на уборку вышли более 200 человек

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-31T08:47:36+03:00

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В Саратове на уборку снега вышла 221 единица техники.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, также улицы чистят более 200 рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

Особое внимание уделяется спускам, подъемам, магистралям и путепроводам.

С начала зимнего сезона было израсходовано 3,7 тыс. тонн песка и соли, а также 2,5 тыс. тонн реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU