В Саратове девушка ночью украла у случайного знакомого iPhone-10
Она продала его на Сенном рынке
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В Волжском районе Саратова 28-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже дорогого телефона.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, в ночь на 27 декабря из квартиры потерпевшего на 3-м Овсяном проезде исчез iPhone-10 за 71 тыс. рублей.
По словам мужчины, гаджет унесла малознакомая девушка.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала 19-летнюю девушку, ранее не судимую. Однако изъять похищенное не удалось – гражданка успела продать его на Сенном рынке неизвестному.
ИСТОЧНИК KP.RU