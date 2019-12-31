В Балашове мужчина убил собутыльника и увел к себе его сожительницу

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-31T07:58:55+03:00

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В Балашове завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

Следствие считает, что вечером 31 октября он пришел в гости к 38-летнему мужчине. Однако их застолье на кухне оказалось слишком шумным – вплоть до битья посуды. Сожительница хозяина дома проснулась и пришла посмотреть, в чем дело.

Увидев женщину, молодой человек потребовал, чтобы она пошла с ним к нему домой. Там он рассказал, что во время распития алкоголя 38-летний мужчина оскорбил его, получив в ответ несколько ударов ножом.

Когда мужчина и женщина вернулись в квартиру, где произошла поножовщина, они действительно нашли там труп 38-летнего мужчины. После этого его сожительница и гость сбежали с места преступления. Тело нашла его мать, которая пришла проведать сына.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Свою вину 25-летний мужчина признал полностью. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU