2019-12-30T20:04:01+03:00
Происшествия

В аварии на саратовской трассе погибли отец и сын

Не установлено, кто именно управлял машиной
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Саратовском районе.

Как уточнили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 17:00 на 268-м км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.

Водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением. Легковушка столкнулась с грузовиком Man с полуприцепом, которым управлял 38-летний мужчина.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

В легковом автомобиле на месте погибли водитель и пассажир. В Госавтоинспекции уточнили, что это были отец с сыном в возрасте 58 и 25-ти лет. При этом не удалось установить, кто именно из них был за рулем.

Водитель фуры не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аварии на саратовской трассе погибли отец и сын
В Саратове пропала 16-летняя Карина Гладышева
Общественница о петиции против «захоронения ядерных отходов» в Горном: Конспирологические версии оставьте для обсуждения на кухне
Николай Панков выразил соболезнования родным и близким Равиля Шамьюнова
Под Саратовом в ДТП легковушки и «КамАЗа» погибли двое
В новом году спортшкола Озинок получит новое спортивное снаряжение
За две ночи в Саратове поймали 12 пьяных водителей
Два ребенка пострадали в аварии с тремя авто на Шехурдина
В детском саду Энгельса Валерию Радаеву подарили ангелочков
В Вольске направлено в суд дело о нападении школьника с топором на девочку
Контакт-центр Регоператора будет работать в праздничные дни
Персоналу новой поликлиники в «Елшанке» вручили ключи от служебных авто
Володин назвал самым грандиозным проектом 2019 года аэропорт «Гагарин»
В трамваях №11 и троллейбусах №15 начали работать валидаторы
Саратов стал самым красивым новогодним городом области
В Энгельсе нашли вмерзшего в лед мужчину
В центре Саратова до утра отключат отопление
МЧС объявило в Саратове желтый уровень опасности перед Новым годом
В Саратовской области горело сельское кафе «Самарканд»
В перевернувшейся под Саратовом Mazda пострадал водитель
Юлия Литневская: Заводской район — лучший
В Саратове сгорела шашлычная
Житель Балакова пытался зарезать соседа по общежитию из-за женщин
В селе Кочетное четверо пожарных тушили дом
Скончался председатель собрания депутатов Дергачевского района Равиль Шамьюнов
В Саратовской области назначили нового Красноармейского межрайонного прокурора
В Балакове назначили нового прокурора