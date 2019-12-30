В аварии на саратовской трассе погибли отец и сын
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Саратовском районе.
Как уточнили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 17:00 на 268-м км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.
Водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением. Легковушка столкнулась с грузовиком Man с полуприцепом, которым управлял 38-летний мужчина.
Фото ГИБДД по Саратовской области
В легковом автомобиле на месте погибли водитель и пассажир. В Госавтоинспекции уточнили, что это были отец с сыном в возрасте 58 и 25-ти лет. При этом не удалось установить, кто именно из них был за рулем.
Водитель фуры не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU