Николай Панков выразил соболезнования родным и близким Равиля Шамьюнова

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-30T17:21:22+03:00

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Сегодня, 30 декабря, на 86-м году жизни скончался председатель собрания Дергачевского района, почетный гражданин Саратовской области Равиль Шамьюнов.

Депутат Государственной думы Николай Панков выразил соболезнования родным и близким.

- Много лет знал Равиля Абдурахмановича как человека энергичного, инициативного, всегда болеющего душой за благо родного края и жителей. Не раз обсуждали с ним, как эффективней воплотить в жизнь те или иные проекты, программы. Специально для этого приезжал в район. Он всегда готов был помочь советом, поделиться своим уникальным профессиональным и жизненным опытом. Такие люди — соль Дергачевской земли. Светлая память этому удивительному человеку, настоящему патриоту и надежному товарищу, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU