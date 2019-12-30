Николай Панков выразил соболезнования родным и близким Равиля Шамьюнова
Сегодня, 30 декабря, на 86-м году жизни скончался председатель собрания Дергачевского района, почетный гражданин Саратовской области Равиль Шамьюнов.
Депутат Государственной думы Николай Панков выразил соболезнования родным и близким.
- Много лет знал Равиля Абдурахмановича как человека энергичного, инициативного, всегда болеющего душой за благо родного края и жителей. Не раз обсуждали с ним, как эффективней воплотить в жизнь те или иные проекты, программы. Специально для этого приезжал в район. Он всегда готов был помочь советом, поделиться своим уникальным профессиональным и жизненным опытом. Такие люди — соль Дергачевской земли. Светлая память этому удивительному человеку, настоящему патриоту и надежному товарищу, — отметил Николай Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU